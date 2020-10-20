Türkiye Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

Türkiye

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX ilanı

Türkiye 2 yeni NAVTEX ilan etti. Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

20 Ekim 2020, Salı 23:37 Son Güncelleme:
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Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.



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