Türkiye'den 2 yeni Navtex kararı
Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 yeni Navtex yayınladı.
02 Eylül 2020, Çarşamba 23:35 Son Güncelleme:
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Navtex nedir?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Ayrıntılar gelecek..