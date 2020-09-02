Türkiye Türkiye'den 2 yeni Navtex kararı

Türkiye'den 2 yeni Navtex kararı

Türkiye

Türkiye'den 2 yeni Navtex kararı

Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 yeni Navtex yayınladı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 23:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıntılar gelecek..


İlgili Haberler
Oruç Reis'in çalışmaları için Navtex ilan edildi! Süre 12 Eylül'e uzatıldıNavtex ne demek? Navtex nedir?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Z kuşağı: Türkiye’yi onlar mı değiştirecek?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Zor bir kış olacak
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni corona virüs genelgesi: 81 ilde düğünlere kısıtlama getirildi