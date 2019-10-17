  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye'den ABD’ye mektup yanıtı: Teklif reddedildi

Türkiye'den ABD’ye mektup yanıtı: Teklif reddedildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yanıt geldi.

17 Ekim 2019, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
A A
Türkiye'den ABD’ye mektup yanıtı: Teklif reddedildi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Donald Trump'ın mektubuna yanıt geldi. Kaynakların yaptığı açıklamada “9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadeleri kullanıldı.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:

9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.

#olayıngeçmişi

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili anlaşma çağrısı yaptığı mektup ortaya çıkmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...