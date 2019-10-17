Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Donald Trump'ın mektubuna yanıt geldi. Kaynakların yaptığı açıklamada “9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadeleri kullanıldı.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:

9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.

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