Türkiye'den ABD’ye mektup yanıtı: Teklif reddedildi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yanıt geldi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Donald Trump'ın mektubuna yanıt geldi. Kaynakların yaptığı açıklamada “9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadeleri kullanıldı.
CNN Türk Muhabiri Sena Alkan mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:
9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.