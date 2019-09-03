Türkiye’den ABD’ye taziye

Dışişleri Bakanlığınca, Güney California açıklarında bir gemide çıkan yangında, hayatını kaybedenler için ABD’ye taziye mesajı iletildi.

03 Eylül 2019, Salı 17:08
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Türkiye’den ABD’ye taziye

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Santa Cruz Adası açıklarında bir gemide çıkan yangın sonucunda 25 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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