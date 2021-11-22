Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin aracını sokakta bulunanların üzerine sürmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
22 Kasım 2021, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Wisconsin eyaletinde, 22 Kasım 2021 tarihinde, bir kişinin arabasını sokaktaki insanların üzerine sürmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.