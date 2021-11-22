Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Wisconsin eyaletinde, 22 Kasım 2021 tarihinde, bir kişinin arabasını sokaktaki insanların üzerine sürmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.