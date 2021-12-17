Türkiye'den Afrika'ya 2.5 milyon doz ilave aşı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika ülkelerine 2.5 milyon doz ilave aşı göndereceğini açıkladı.
17 Aralık 2021, Cuma 10:49 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Afrika Zirvesi'nin açılış konuşmasında konuştu.
Afrika'ya Türkiye'den gönderilecek aşıların müjdesini veren Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Afrika ülkelerine önümüzdeki günlerde 2.5 milyon doz ilave Aşı ulaştıracağız." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"FETÖ ile mücadelede yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarihinde sömürgecilik olmayan bir ülkeyiz. Afrika'yı darbelerle anan çevrelere inat beraber yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika'ya inanıyoruz."
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