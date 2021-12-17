Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Afrika Zirvesi'nin açılış konuşmasında konuştu.

Afrika'ya Türkiye'den gönderilecek aşıların müjdesini veren Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Afrika ülkelerine önümüzdeki günlerde 2.5 milyon doz ilave Aşı ulaştıracağız." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"FETÖ ile mücadelede yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarihinde sömürgecilik olmayan bir ülkeyiz. Afrika'yı darbelerle anan çevrelere inat beraber yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika'ya inanıyoruz."