2020 yılından bu yana kendi bünyesinde organik gelinlik imalatı ve ihracatı yapan İpek Emre, çok yakında kendi sürdürülebilir gelinlik markasının lansmanını yapacağını belirterek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için organik ve sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekti.

Geçen seneden bu yana organik gelinlik taleplerine yanıt verdiklerini belirten İpek Emre, “Bu sene 30 parçalık hem organik hem sürdürülebilir bir koleksiyon hazırlayıp Almanya’ya ihracatını gerçekleştirdik. Sektörde gelinliğin de sürdürülebilir, doğa dostu olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Organik gelinliklerde kullanılan kumaşlar natural fibrelerden dokunduğu için vücudu terletmiyor ve rahatsız etmiyor. Ayrıca doğada tamamen dönüşebiliyor. Modeller daha sonradan kullanıma elverişli üretildiği için kullanıcı düğün sonrasında gerekli tadilatları yaptırarak gelinliğini abiye olarak değerlendirebiliyor ve böylece ürünün kullanım süresini uzatarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. İstatistiklere göre sadece ülkemizde yılda 600 bin çiftin evlendiğini düşünürsek, en az 600 bin farklı gelinlik bir kereye mahsus giyiliyor ve daha sonra çöp oluyor. Bunun önüne geçmek için farkındalıklı bir adım attığımızı düşünüyorum. Avrupalı zaten bunun çok farkında ve bu yüzden daha sade ve sonradan giyilebilecek modelleri tercih ediyor. Aynı yaklaşım, çevre bilinci gelişen Türk gençleri arasında da yaygınlaşmaya başladı bile.” dedi.