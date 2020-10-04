Türkiye'den Azerbaycan'daki saldırıya ilk tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentinde yaptığı saldırıyla ilgili, "Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir" tepkisini verdi.
04 Ekim 2020, Pazar 14:06 Son Güncelleme:
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Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı bu alçak saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Türkiye saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" açıklaması yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının son dakika açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Azerbaycan alçak saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Azerbaycan açıklamasında saldırıya uğrayan yerin ağır hasar aldığı kaydedildi.
Türkiye'den sert tepki
Bu arada saldırıya Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.