Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı bu alçak saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Türkiye saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" açıklaması yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının son dakika açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan alçak saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Azerbaycan açıklamasında saldırıya uğrayan yerin ağır hasar aldığı kaydedildi.

Türkiye'den sert tepki

Bu arada saldırıya Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.







