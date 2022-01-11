Türkiye Türkiye'den beş ülkeye seferler yeniden başladı!

Türkiye'den beş ülkeye seferler yeniden başladı!

Türkiye

Türkiye'den beş ülkeye seferler yeniden başladı!

Koronavirüs salgınında önlem kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından durdurulan Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve uçuşları yeniden başladı.

11 Ocak 2022, Salı 12:02 Son Güncelleme:
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SHGM tarafından açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında durdurulan Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve uçuşları 10 Ocak itibariyle yeniden başladı.

Genelge kapsamında Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Brezilya, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelen yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 Saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri gerekecek. Bununla birlikte bu ülkelerden gelen veya bu ülkelerde son 14 gün içinde bulunmuş olan kişilerden Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye’de acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde 7 gün süreyle karantinaya alınacak.

Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla Türkiye’ye giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük yolcular, 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilecekler. Bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanacak ve PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulacak. 12 yaş altındaki çocukların Türkiye’ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

İHA

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