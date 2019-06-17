Türkiye'den Çipras'a yanıt

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasını yaptı

17 Haziran 2019, Pazartesi 15:25
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Türkiye'den Çipras'a yanıt

Türkiye, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yaptığı Kıbrıs açıklamalarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" dedi.

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