Türkiye'den Çipras'a yanıt
Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasını yaptı
Türkiye, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yaptığı Kıbrıs açıklamalarına yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" dedi.