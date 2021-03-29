Siyaset Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırısına kınama

Siyaset

Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da kiliseyi hedef alan terör saldırısını kınadı.

29 Mart 2021, Pazartesi 01:02 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde kiliseye yönelik gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Endonezya Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtmişti.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto da kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

AA

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