Siyaset Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Siyaset

Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremde en az 8 kişinin hayatını kaybetmesinin, çok sayıda kişinin yaralanmasının ve depremin hasara yol açtığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

11 Nisan 2021, Pazar 21:40 Son Güncelleme:
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Açıklamada, "Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurmuştu.

AA

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