Türkiye Türkiye'den F-16 hamlesi

Türkiye'den F-16 hamlesi

Türkiye

Türkiye'den F-16 hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılıyor.' dedi.

31 Ocak 2021, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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