Galatasaray'ın üst üste şampiyonluk yaşadığı son iki sezonda orta sahanın değişmez ismi olan Brezilyalı yıldız Fernando, Türkiye'den ayrılışına dair açıklamalarda bulundu. İspanyol El Pais gazetesine konuşan oyuncu, Türkiye ve Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sevilla'dan gelen teklif ve tekliften sonraki süreçle ilgili, "Premier Lig'de oynamıştım ve La Liga'da da oynamak istiyordum. Monchi beni aradığında hiç düşünmeden kabul ettim. Sevilla'da oynamak için maaşımda indirime gittim. Türkiye'den farklı bir yere gitmek istedim.O da Sevilla oldu" dedi.

Fernando Reges, 2017-2018 sezonunun başında Manchester City'den Galatasaray'a 6 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Galatasaray'da iki sezon boyunca 47 Süper Lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi olmak üzere diğer turnuvalarla birlikte toplam 58 maça çıkan Fernando, 4 gol 4 asistle oynadı. 32 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray'da kaldığı iki sezonda iki şampiyonluk yaşadı.

Fernando kariyeri boyunca Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla takımlarında oynadı.





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