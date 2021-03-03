Siyaset Türkiye'den Güney Sudan'a taziye mesajı

Türkiye'den Güney Sudan'a taziye mesajı

Siyaset

Türkiye'den Güney Sudan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da 10 kişinin ölümüne sebep olan uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

03 Mart 2021, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Sudan'da Jonglei eyaletindeki Pieri kasabasından Yuai ve Juba'ya hareket eden bir yolcu uçağının dün kalkıştan bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Sudan halkı ile hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi. ​​​​​​​

AA

İlgili Haberler
Son dakika haberi: Güney Sudan'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti