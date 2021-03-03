Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Sudan'da Jonglei eyaletindeki Pieri kasabasından Yuai ve Juba'ya hareket eden bir yolcu uçağının dün kalkıştan bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Sudan halkı ile hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi. ​​​​​​​

AA



