Türkiye'den İran'a taziye mesajı

İran'ın Çabahar kentinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı

06 Aralık 2018, Perşembe 21:43
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Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran’ın Çabahar kentinde bugün bir polis merkezinde meydana gelen saldırı sonucunda ölenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, İran halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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