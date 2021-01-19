Türkiye Türkiye’den 'İslam bir din değil' diyen Yunanistan Başpiskoposu'na kınama

Türkiye’den 'İslam bir din değil' diyen Yunanistan Başpiskoposu'na kınama

Türkiye

Türkiye’den 'İslam bir din değil' diyen Yunanistan Başpiskoposu'na kınama

Dışişleri Bakanlığı, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Yeronimos’un İslam dinine yönelik ifadelerini kınadı. Başpiskopos bir konuşmasında, 'İslam bir din değil, siyasi partidir. İslam’ın üyeleri de savaşın, yayılmacılığın insanlarıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

19 Ocak 2021, Salı 09:21 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam’ın farklı din ve medeniyetlerin bir arada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dini olduğu vurgulanarak, “Dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir” denildi. Açıklamada, ‘barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmelerinin ibret verici olduğu’ da ifade edildi.

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‘Yersiz ve hoşgörüsüz'

Öte yandan Yunan Efsin gazetesi ise Yeronimos’u “Yersiz ve hoşgörüsüz konuştu” sözleriyle eleştirdi. Bir belgeselde konuşan Başpiskopos, “İslam bir din değil, siyasi partidir. İslam’ın üyeleri de savaşın, yayılmacılığın insanlarıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Tepkiler artınca Atina Başpiskoposluğu’ndan açıklama yapılmış, Yeronimos’un ‘İslam dininin, tüm dünyaya korku ve ölüm saçan bazı canavar köktendinciler tarafından saptırıldığını kastettiği’ iddia edilmişti. Açıklamada ‘Başpiskopos ve kilisenin tüm dinlere saygılı olduğu’ savunulmuştu.

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