Türkiye'den İzlanda'ya nota hazırlığı
Uzun bir uçak yolculuğu ardından İzlanda'ya varan A Milli Futbol Takımımız'a, havalimanında pasaport kontrolü sırasında zorluk çıkartıldı. Skandallar bununla kalmadı. Futbolcularımızdan Emre Belözoğlu'na mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatıldı. Türkiye'den yaşananlara ilişkin ilk hamle geldi!
İzlanda'ya varan A Milli Futbol Takımımız'a, havalimanında pasaport kontrolü sırasında çıkarılan zorluk sebebiyle İzlanda'ya Türkiye'nin Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla nota verileceği belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile görüşecek.
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İşte İzlanda'da havalimanında yaşanan skandal anlar: