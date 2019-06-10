Türkiye'den İzlanda'ya nota hazırlığı

Uzun bir uçak yolculuğu ardından İzlanda'ya varan A Milli Futbol Takımımız'a, havalimanında pasaport kontrolü sırasında zorluk çıkartıldı. Skandallar bununla kalmadı. Futbolcularımızdan Emre Belözoğlu'na mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatıldı. Türkiye'den yaşananlara ilişkin ilk hamle geldi!

10 Haziran 2019, Pazartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Türkiye'den İzlanda'ya nota hazırlığı

İzlanda'ya varan A Milli Futbol Takımımız'a, havalimanında pasaport kontrolü sırasında çıkarılan zorluk sebebiyle İzlanda'ya Türkiye'nin Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla nota verileceği belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

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İşte İzlanda'da havalimanında yaşanan skandal anlar:

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