Siyaset Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Siyaset

Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, körfez ihtilafının çözümüne yönelik kaydedilen gelişmelere ilişkin, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

04 Ocak 2021, Pazartesi 23:49 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Katar ile Suudi Arabistan arasında kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılmasına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişme, Körfez bölgesinde Haziran 2017'den bu yana devam eden ihtilafın çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli bir adım teşkil etmektedir. Başta Kuveyt olmak üzere, yürüttükleri arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleriyle söz konusu kararın alınmasına katkı sağlayan uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayandır. Temennimiz, bu ihtilafın, ülkelerin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulması ve Katar halkına yönelik diğer müeyyidelerin de bir an önce kaldırılmasıdır. Körfez İş birliği Konseyi'nin stratejik ortağı olan ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden ülkemiz, bu istikametteki tüm çabaları desteklemeyi sürdürecektir" denildi. 

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DHA

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