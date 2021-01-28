Türkiye Türkiye'den KKTC'ye yeni corona virüs aşısı sevkiyatı

Türkiye'den KKTC'ye yeni corona virüs aşısı sevkiyatı

Türkiye

Türkiye'den KKTC'ye yeni corona virüs aşısı sevkiyatı

Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi.

28 Ocak 2021, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi. Uçak, saat 09.38'de Ercan Havalimanı'na indi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, AA muhabirine, Türkiye'den gelen aşılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, "Ana vatan Türkiye bugüne kadar hep bizim yanımızdaydı, bu aşılar, bundan sonra da hep yanımızda olacağının ispatıdır. Sadece sağlıkta değil her alanda Türkiye bizim yanımızdadır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şahsım ve ülkem adına yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

Şu ana kadar 20 bin Kovid-19 aşısı yaptıklarını aktaran Pilli, Türkiye'den bir miktar daha aşı talep ettiklerini ve aşıların gelmeye devam edeceğini söyledi. Pilli, daha önce yapılan temaslarda, Türkiye'den KKTC'ye yaklaşık 500 bin aşının gelmesiyle alakalı mutabık kalındığının ve bunun yakın zamanda netleşeceğinin altını çizdi. Pilli, "Türkiye her an bizim imdadımıza yetişiyor. Tam aşılar bugün bitiyordu, 20 bin aşıyı tamamladık, hemen akabinde bir 20 bin aşı daha ülkemize geldi. Aşılamalara devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'den 14 Ocak 2021'de Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti. KKTC'de Kovid-19'a karşı ilk aşılama programı 15 Ocak'ta başlamış ve 22 Ocak'ta tamamlanmıştı.


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