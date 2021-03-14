Siyaset Türkiye'den Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi

Türkiye'den Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi

Siyaset

Türkiye'den Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

14 Mart 2021, Pazar 20:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın son derece talihsiz olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs'ün statüsü konusunda, ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

AA

İlgili Haberler
Türkiye'den Kosova'nın Kudüs kararına tepki


Yazarlarımızdan
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Hakan Çelik
Covid-19’un devlete getirdiği yük korkunç
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Reklamsavar uygulamalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! HDP'li milletvekili Berdan Öztürk'e soruşturma başlatıldı