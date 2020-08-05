Türkiye Türkiye'den Lübnan'a buğday desteği

Türkiye'den Lübnan'a buğday desteği

Türkiye

Türkiye'den Lübnan'a buğday desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Beyrut'taki patlamada buğday silolarının birçoğunu kaybeden Lübnan'a Türkiye yardım elini uzattı. TİKA, yaklaşık 400 ton buğdayı Lübnanlı yetkililere teslim edecek." dedi.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 22:47 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'ın yaralarının sarılması için harekete geçildiğini, bu ülkeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla yaklaşık 400 ton buğday gönderileceğini bildirdi. Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama nedeniyle Türkiye'nin bu ülkeye yapacağı yardıma yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülkemiz, Lübnan'ın yaralarını sarmak için harekete geçti. Beyrut'taki patlamada buğday silolarının birçoğunu kaybeden Lübnan'a Türkiye yardım elini uzattı. TİKA, yaklaşık 400 ton buğdayı Lübnanlı yetkililere teslim edecek." ifadelerini kullandı.

TİKA, Lübnan için harekete geçti

Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy'un talimatları üzerine TİKA'nın Beyrut ofisi, Lübnan'ın ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti. TİKA görevlileri, yardım çağrıları üzerine Türkiye'nin göndereceği 400 ton buğdayı Lübnanlı yetkililere birkaç gün içerisinde teslim edecek.

Lübnan'ın ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak için uzun süredir çeşitli çalışmalar yürüten TİKA, 2011'de 14 bin metrekare kapalı alana kurulu 100 yataklı "yanık ve travma hastanesi"ni tamamlayarak teslim etmiş, hastane, özellikleri ve kapasitesiyle Orta Doğu'daki 2 hastaneden biri olmuştu.

Buğday siloları zarar görmüştü

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm başkenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlama sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Patlama nedeniyle buğday siloları da zarar görmüş, başkent Beyrut'ta 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Yüksek Savunma Konseyi, buğday tedarikinde bulunulmasını da kararlaştırmıştı.

AA


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