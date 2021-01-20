Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA











