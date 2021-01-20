Türkiye'den Madrid'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın başkenti Madrid’de meydana gelen patlamadaki can kayıpları nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine taziye mesajı gönderdi.
20 Ocak 2021, Çarşamba 22:44 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
DHA
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