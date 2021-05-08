Siyaset Türkiye’den Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldıran İsrail’e kınama

Türkiye’den Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldıran İsrail’e kınama

Siyaset

Türkiye’den Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldıran İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 01:40 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı. İsrail’in ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif’in statüsünü hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün (7 Mayıs) Ankara’ya ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin, Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

AA

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