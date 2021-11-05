Türkiye Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Türkiye

Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

05 Kasım 2021, Cuma 01:03 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söylemişti.

Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

AA

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