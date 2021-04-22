Pilotu uygun zamanda engellere karşı ses ve görüntü ile uyaracak sistem, bu yıl içinde testleri tamamlanarak helikopterlere takılacak. Helikopter engel tespit sistemleri aktif ve pasif sistemler olarak ikiye ayrılıyor. Aktif sistemlerde radar/LIDAR gibi algılayıcılar, pasif sistemlerde ise yazılım tabanlı çözümlerle engel farkındalığı yaratılıyor.

Milliyet’ten Seyfettin Ersöz’ün haberine göre; Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, helikopter platformları başta olmak üzere, hava araçlarının alçak irtifa uçuş koşullarında seyir güvenliğini artırmak amacıyla, fiber lazer tabanlı Aktif HETS Projesi 2019’da başlatıldı. Yerli ve milli imkanlarla Meteksan Savunma tarafından başlatılan HETS projesinde sona gelindi. Testlerin tamamlanmasının ardından sistem, başta mevcut ve yeni nesil genel maksat helikopterleri ile çeşitli hava platformlarına entegre edilecek.

Öte yandan TUSAŞ ihtiyaçlar doğrultusunda yeni araçlar geliştirmeye devam ediyor. Daha önce pek çok araç geliştirmiş olan TUSAŞ'tan yeni bir hamle geldi. İnsansız ve elektrikli taarruz helikopterinin fotoğrafları ilk kez ortaya çıkmıştı.

Türk havacılık ve uzay sanayiinin üretim yelpazesi oldukça geniş. Hatta zaman zaman da yeni ürünler görüyoruz onlardan biri de T629 helikopteri oluyor.

TUSAŞ’ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterine ait bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda T629 kodlu otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.

Söz konusu TUSAŞ’ın en yeni helikopterinin çalışmaları henüz tamamlanmadı ancak ilk prototipi ortaya çıktı. TUSAŞ’tan daha önce Atak helikopterini, Gökbey helikopterinin üretildiğini gördük. Yabancı helikopterler lisans hattında üretiliyor olsa da TUSAŞ yerli ve milli helikopterler üretiyor. Onlardan biri de T629.

Bu helikopter çağın gerekliliklerine uygun olarak yeni özelliklere sahip olarak üretiliyor. T629 helikopteri elektrik ile çalışacak. En büyük özelliği bu olacak.

ÇEVRE DOSTU VE İNSANSIZ HELİKOPTER

Ayrıca daha ağır savaş helikopterlerinin yerine orta sınıf bir helikopter olacak ve dünyada pek çok ülkede potansiyelinin olması bekleniyor. T629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor.

Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor. Prototip olduğu söylenen T629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılması bekleniyor.

Atak helikopterleri daha önce Mehmetçik ve Jandarma'nın hizmetine sunulmuştu. Bugün de Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunuldu.

TUSAŞ'ta bir teslim töreni düzenlendi. TUSAŞ, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkarmıştı. Doğu ve Güneydoğu gibi zorlu coğrafyalarda görev yapabilecek güçlü helikopterler noktasında kendi helikopter macerasına başlayan Türkiye, T-129 ATAK helikopterleri ile çok büyük başarılar elde etmeyi başardı.

RADARLARDA GÖRÜNMÜYOR

Radarlarda görünmeyecek tasarıma sahip olan iki kişilik helikopter, oldukça büyük ve kullanışlı. Bu nedenle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sisteme sahip. Ayrıca herhangi bir tehdit noktasında pilotu da uyarıyor.

ATAK FAZ-1 İLE FAZ-2 ARASINDAKİ FARKLAR

Faz-2’de Faz-1’e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri entegre edildi. Atak Faz-2’de yerlilik oranı daha da arttı.

ATAK zaten faydalı yük olarak sınıra ulaşmış bir helikopter. Faz-2’de Faz-1’e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri gelecek. Böylece kendini modern tehditlere karşı da daha iyi koruyabilecek.