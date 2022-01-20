Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum kesiminin terör örgütü PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi hakkındaki bir soru üzerine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine ofis açtırmak ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz. Terör örgütleri ile işbirliği yapmasınlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakan Liimets ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada PKK/YPG ve FÖTE gibi terör örgütlerine destek veren ve hatta bu örgütlerin ülkelerinde ofis açmasına dahi izin veren Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ağır eleştirilerde bulundu.









Çavuşoğlu, “Türkiye, Doğu Akdeniz’den hakça paylaşım istiyor. Bu çerçevede araştırmalar yapılıyor. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik Yunanistan ve Rum kesimin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Hiçbirinde başarılı olamadılar. Hakça paylaşımdan yana olmayan bu ülkelere Türkiye’yi dışlayıcı adımlar attılar. Değişik platformlar oluşturdular. EastMed projesi ekonomik bir proje olmadığını, gerçeklemesinin de mümkün olmadığını söyledik. Rum kesimi bu projeye güvenecek hidrokarbon konusunda hakça paylaşıma yanaşmadı. Tıpkı Yunanistan’ın yanaşmadığı gibi. Bu projenin hayata geçmeyeceğini biz biliyorduk” dedi.

“BEDELİNİ ÖDETİRİZ”

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PYD-YPG’nin Güney Kıbrıs'ta ofis açmasına ilişkin, “Teröre destek vermek ciddi bir konu. Terör örgütlerini bugüne kadar kullanan ülkeler oldu. Biz Türkiye olarak terör konusunda ilişkilerimizin en kötü olduğu ülkeler ile de hep dayanışma içinde olduk. Yunanistan'da halen daha DHKP-C’liler var. Orada eğitim aldıkları ispatlandı. Terör örgütlerine ofis açtırmak ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar, yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Kıbrıs Türklerine yönelik bir saldırı olursa bunun da bedelini ödetiriz. Terör örgütleri ile işbirliği yapmasınlar.







