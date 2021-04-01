Koronavirüsten korunmak isteyenler aşı bulma telaşına düştü. Birçok ülkede aşı yapılacak kişiler için sıra oluşturulurken, sıra beklemek istemeyenler için Rusya’ya ‘aşı turizmi’ düzenlenmeye başladı. Rusya’ya tur düzenlediklerini iddia eden şirketin yöneticisi yaptığı açıklamada ‘Moskova’da bir klinikle anlaştık. Moskova turu, konaklama, uçak ve aşı dahil fiyatımız 1.099 Euro. Aşı olana da aşı karnesi veriliyor’ dedi.

Hurriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; Dünya, koronavirüsten kurtulmak için canla başla mücadele ediyor. Henüz salgın kontrol altına alınabilmiş değil. Salgınla mücadelede başarı yakalanabilmesi için en önemli silahın ise aşı olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda piyasaya sürülen aşılar arasında Sinovac, Pfizer-Biontech, Sputnik V ve AstraZeneca aşıları ön plana çıkmış durumda. Aşı sayısının yetersiz olması nedeniyle de dünyada 100’e yakın ülke henüz aşıya ulaşabilmiş değil. Salgının boyutu büyük ve aşıya ulaşım da zor olunca, aşı sırasını beklemek istemeyenler için ‘aşı turizmi’ başlatıldı. Türkiye’den de bazı tur operatörleri ‘aşı turizmi’ yapmaya başladığını duyurdu.

‘KLİNİKLE ANLAŞTIK’

Biz de Rusya’ya ‘aşı turizmi’ yaptığını iddia eden bir tur operatörü ile müşteri olarak temasa geçtik. Tur operatörünün İstanbul’daki ofislerine giderek ‘aşı turizmi’ hakkında bilgi aldık. Tur operatörünün yetkilisine, turun şartlarını sorduk. Salgın öncesinden de Rusya ile çalışan bir tur operatörü olduklarını, tur düzenleyen diğer seyahat acentelerine de turların satışını yaptıklarını söyledi. Rusya’ya düzenlen ‘aşı turizmi’ hakkında da şu bilgileri verdi: “Turu satın almanız halinde size iki uçak bileti kesiyoruz. Örneğin ilk uçuşunuz 15 Nisan’da olacaksa ikinci uçak biletiniz 6 Mayıs’a ayarlanıyor. Her iki gidişte de Moskova’da 2 gece konaklama yapılıyor. Aşılar Moskova’ya gider gitmez yapılıyor. Aşılar orada anlaştığımız klinikte yapılıyor. Gider gitmez aşı yapmamızın sebebi ise orada en azından 24 saat geçirmenizi sağlamak... Böylece bir yan etki oluşması durumunda müdahale edilebilmesini sağlıyoruz. Yanınızda da Rusça bilen bir asistan oluyor. Sonrasında da bir Moskova seyahati yapılıyor. Kremline gidiliyor, metro turu yapılıyor, Nazım Hikmet’in mezar yeri ziyaret ediliyor.”

SÜREÇ YASAL MI?

Ayrıntıları aldıktan sonra bu kez yapılan işlemin yasal olup olmadığını soruyoruz. Yasal bir durum olduğunu, herhangi bir yasa dışı işlemin söz konusu olmadığını söylüyor. Aşı yaptırdığımıza dair bir belge verilip verilmediğini sorunca da şu cevapları alıyoruz: “Aşı pasaportu verilmiyor ancak uluslararası geçerliliği olan aşı karnesi veriyorlar. Yapılan aşı ise Rus Sputnik V.”