Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
10 Ekim 2021, Pazar 18:13 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
ANKARA (DHA)
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