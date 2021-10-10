Türkiye Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Türkiye

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

10 Ekim 2021, Pazar 18:13 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA (DHA)

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