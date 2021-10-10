Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA (DHA)