Türkiye Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Türkiye

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 17 kişi nedeniyle başsağlığı açıklamasında bulundu.

22 Ekim 2021, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

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