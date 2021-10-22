Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA