Türkiye Türkiye'den S-400 açıklaması

Türkiye'den S-400 açıklaması

Türkiye

Türkiye'den S-400 açıklaması

ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması geldi. Sözcü Kalın açıklamasında, 'S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı' dedi.

08 Mart 2021, Pazartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD ile ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.

İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye desteğine ilişkin, "ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi.

Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek"


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