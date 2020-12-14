Açıklamada, "ABD'yi (Türkiye'ye yönelik) bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsmail Demir'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter'dan açıklama yaptı. Demir yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA











