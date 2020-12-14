Siyaset Türkiye'den skandal yaptırım kararı sonrası ABD'ye sert tepki

Türkiye'den skandal yaptırım kararı sonrası ABD'ye sert tepki

Siyaset

Türkiye'den skandal yaptırım kararı sonrası ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. ABD’nin tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır." denildi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 22:07 Son Güncelleme:
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Açıklamada, "ABD'yi (Türkiye'ye yönelik) bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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İsmail Demir'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter'dan açıklama yaptı. Demir yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA


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