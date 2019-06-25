Dışişleri Bakanlığından, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

"Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Yemen'de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

ABHA HAVALİMANI'NA SALDIRI

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na 23 Haziran'da saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

AA



