Siyaset Türkiye'den teröristbaşı Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' veren İtalya'ya sert tepki

Türkiye'den teröristbaşı Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' veren İtalya'ya sert tepki

Siyaset

Türkiye'den teröristbaşı Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' veren İtalya'ya sert tepki

İtalya'nın Fossalto Belediyesi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' verilmesine Türkiye'den çok sert tepki geldi.

06 Mart 2020, Cuma 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"İtalya’nın Fossalto Belediyesi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK’nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca teörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır.

İtalya’da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

İlgili Haberler
Engin Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılacak mı?


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Putin nasıl bir çakallık peşinde?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Ateşkes
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Sen niye aramıyorsun?’
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Engin Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılacak mı?