Türkiye Türkiye'den ürperten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü

Türkiye'den ürperten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü

Türkiye

Türkiye'den ürperten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü

Türkiye'de dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’da görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada vatandaşlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirdi.

28 Şubat 2021, Pazar 10:55 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar anbean kameralara yansıdı.



Türkiye’nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar anbean kameralara yansıdı. Dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’da görüldü.

Aynı zaman da Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdi.

Yaşanan bu doğa olay, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.


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