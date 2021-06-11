Siyaset Türkiye'den üst düzey ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Türkiye'den üst düzey ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Siyaset

Türkiye'den üst düzey ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’den üst düzey bir heyet, Libya’yı ziyaret edecek.

11 Haziran 2021, Cuma 20:13 Son Güncelleme:
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Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

DHA

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