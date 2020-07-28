Türkiye Türkiye'den yeni NAVTEX

Türkiye'den yeni NAVTEX

Türkiye

Türkiye'den yeni NAVTEX

Türkiye yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak.

28 Temmuz 2020, Salı 23:56 Son Güncelleme:
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Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha resmen duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor. (Sabah)

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.


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