Siyaset Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 21:19 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis’i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz.

Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz.

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