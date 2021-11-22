Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. MSB duyurdu. Yakalananlardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
22 Kasım 2021, Pazartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, MSB, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.
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