Türkiye’den Yunanistan’a genetik test ihracatı

Global biyoinformatik sektörünün Türk oyuncusu Gene2info, öne çıkan nadir hastalıklardan biri olan ve yağ dokusunun kaybıyla oluşan ‘lipodistrofi’ hastalığına yönelik genetik test hizmetine Yunanistan’da da başladı.

Gene2info CEO’su Bahadır Onay, “Genel olarak yeni bir teknoloji olan Yeni Nesil Dizi Analizi (NGS- Next Generation Sequencing) temelli genetik analiz çalışmaları konusunda Türkiye, birçok ülkeden daha ileride. Genetik analiz hizmetini Doğu Avrupa’da ve bölgemizdeki ülkelere de daha uygun şartlarda ve hızlı bir şekilde sunacağız. Bulgaristan temsilciliğimizi faaliyete geçirdik. Ar-Ge ve yazılım ekiplerimiz ise Türkiye’de” diye konuştu.

1 HAFTADA TANI

Genetik bilimci Prof. Dr. Hüseyin Onay da, “Genetik tanı hizmeti yurtdışından alındığında sonuç bekleme süreleri 12 haftaya kadar çıkıyor. Biz ise tanı sürecini 1 haftada tamamlıyoruz” dedi.