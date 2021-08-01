Dünya Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Dünya

Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Edirne’de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.

01 Ağustos 2021, Pazar 14:34 Son Güncelleme:
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Edirne’nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun (43), Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.

Bunun üzerine Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Edirne’de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.

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