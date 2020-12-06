Siyaset Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi Öncesinde Ege ve Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberleri sert bir dille yalanlayarak Yunanistan'a tepki gösterdi.

06 Aralık 2020, Pazar 20:38 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

''Yunan basınında Türkiyenin AB Zirvesi Öncesinde Ege ve Akdenizdeki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberler gerçek dışıdır. Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir.''


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