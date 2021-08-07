Türkiye’nin 10 sakin şehri

1- Seferihisar / İzmir

2009’da Cittaslow ağına ülkemizden ilk katılan Seferihisar, güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi açısından da hayli zengin. Peyzajda yöresel aromatik bitkilerin kullanılıyor, mandalina bahçeleri, zeytinlikleri ve enginarı çok ünlü. Beldede haftada ikisi organik olmak üzere, dört pazar kuruluyor. Sadece çiftçilerin ürettiği ürünler satılıyor.

2- Gökçeada / Çanakkale

2011’de ‘Cittaslow Adası’ unvanını alan Gökçeada denizi, yeşil doğası, su altı güzellikleri, tarihi, organik ürünleri ve huzur veren sakinliğiyle yılın 12 ayı gidebileceğiniz harika bir yer. İmroz, bugünkü adıyla Gökçeada, Homeros'un İlyada destanında, deniz tanrısı Poseidon'un adası olarak geçiyor. Bu saklı cennette ruhunuzu tazeleyip dinginleşebilirsiniz.

3- Şavşat / Artvin

2015’te Cittaslow kenti olan Şavşat, tarihi ve doğal güzellikleriyle sanki cennetten bir köşe. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı bir doğa harikası.

4- Halfeti / Şanlıurfa

Saklı cennet olarak anılan ilçeye gelen turistler Fırat Nehri üzerinde tekneyle Çekem Mahallesi, Beresül (Savaşan) Köyü ve Rumkale, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşavma Manastırı’nı ziyaret ediyor.

5- Vize / Kırklareli

UNESCO dünya mirasında yer alan Vize, henüz keşfedilmemiş cennetten bir coğrafya. Tarihi kültürü ve doğasıyla adeta cennetin bir köşesi olan ilçeye bağlı Kıyıköy tam bir turizm cenneti. Amazonları andıran orman dokusu ve yaban hayvanlarının yaşamını canlı görmek büyüleyici.

6- Mudurnu / Bolu

Tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve ahilik kültürünün yaşatılmasıyla tanınan Osmanlı kasabası Mudurnu, 2018’de Cittaslow şehri ilan edildi. Mudurnu Çayı vadisinde kayalık ormanlık tepeler arasında uzanan sık dokulu yerleşim yeri tarihi ve kentsel dokusu müthiş.

7- Perşembe / Ordu

Perşembe’nin 40 kilometre sahilindeki su altı mağaraları, göz alıcı kaya formasyonları, bakir koylar, Aktaş, Belicesu ve Efirli ince, beyaz kumuyla tropik plajlardan farksız.

8- Yenipazar / Aydın

Büyük Menderes Havzası’nın ortasında, Madran Baba Dağı’nın eteklerinde yer alan Yenipazar’ın geçmişi M.Ö.2000’li yıllara kadar uzanıyor. En fazla iki katlı evlerin olduğu bu cennet ilçe, büyük şehirlerden gelenlere çok iyi geliyor.

9- Taraklı / Sakarya

Taraklı, etrafı dağlarla çevrili dar bir vadide kurulmuş Osmanlı’nın ilk yerleşim yerlerinden biri. Tarihi evleri, çarsısı, çeşme ve hamamlarıyla Osmanlı şehir dokusunun ve sivil mimarisinin en güzel örneklerini sunuyor.

10- Eğirdir / Isparta

Güller Diyarı Isparta’nın en güzel ilçelerinden Eğirdir, 2017 ‘de sakin şehirler arasına katıldı. Türkiye’nin 4. büyük tatlı su gölü Eğirdir’de. Doğanın kollarında, kalabalıktan gürültüden uzak sakin, dingin tatil arıyorsanız aradığınız yer tam da burası.



