Tüm kademelerdeki öğrenciler her gün okulda belirlenen ders saatinde 20 dakika kitap okuyor. Yılda bir kez ise Türkiye’nin 52 ilinde 112 okulda eğitim gören tüm öğrenciler için proje okul dışına taşınıyor. İstanbul’dan İzmir’e, Denizli’den Van’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler; sahillerde, parklarda, bahçelerde sosyal mesafeye dikkat ederek ve maskelerini takarak kitap okudu.