Türkiye’nin 8 ilinde orman yangını! Bakanlar ortak açıklama yaptı…

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Güvercinlikte bir otelin boşaltılması tahliyesi söz konusu oldu. Tüm yangınlara 3 uçak 38 helikopterle, tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle müdahale ediyoruz. 183 vatandaşımız etkilendi. 15'i taburcu oldu. Manavagat Devlet Hastenesinde 10 entübe hastamız başka hastaneye taşındı. Malesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Başımız sağolsun.

Devletin taptığı uyarılara uyalım. Mal elebtte değerli ama canımızdan değerli değil. Bugün itibariyle uzun zamana yayılması beklenen yangının 1-2 günde çıktığını görüyoruz. Elbette kontrol altına alacağız. Bu biraz zaman alabilir. Çeşitli bakanlarımız geldi gitti, ciddi koordinasyon kurduk, devam ediyor.

"YANGINLARLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA YAPILIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede çıkan yangınlara ilişkin şunları kaydetti;

Antalya'da 3 can kaybımız var. Tüm açıklamalarda söylediğim gibi devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa geride bunları bırakalım. Canımızdan değerli değil diyoruz.

Malesef bugün itibarıyla uzun zamanda çıkması beklenen bir çok yangının bir iki gün içerisinde çıktı. Tarım ile alakalı ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü. Yangınların sebebi ile alakalı bizim şu anda sebebinden çok söndürülmesi alakadar ediyor. Sebebi ile ilgili soruşturma, araştırma yapılıyor. Zarar tespitleri devam edecek.

"AFAD VE KIZILAY VATANDAŞLARIMIZA YARDIM ULAŞTIRIYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları kaydetti;

Bizler de özellikle vatandaşlarımızın devlet olarak yanlarında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor. Türkiye'nin her yerindeki yangınları birlikte takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla farklı illere yöneticilerimizi yönlendirmiş bulunmaktayız. Antalya yangının en yoğun olduğu bölge olduğu için merkezi buraya kurduk. Hastanede müşayede altında olan 15 vatandaşımız var. Bunların hayati tehlikesi yok. 10 vatandaşımızı tedbiren Alanya ve Serik Hastanelerine gönderdik. Özellikle vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için bir lojistik merkezi oluşturuldu AFAD'ın koordinasyonunda. AFAD ve Kızılay vatandaşlarımıza yardım ulaştırıyor. Sıcak yemek servisi yapılıyor. Giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlar ile iletişim ağı oluşturuldu.