Ekonomi Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı

Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı

Ekonomi

Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı

Milli Piyango oyunları bayisi olmak isteyenler için kolay başvuru imkanı

27 Mart 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Mevcut tüzel kişilikli işyeri olanlar ve gerçek kişilere ait işletmelerin yanı sıra gezici bayi olmak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango oyunları bayisi olmak için başvuru yapabiliyor.

Milli Piyango biletleri, tüm sayısal oyunlar ve Kazan Kazan kartlarını satma hakkı kazanan bayiler, ilginin günden güne arttığı oyunlara aracılık ederek düzenli gelir elde ediyor.

Kolay başvuru için: http://www.sisalsans.com/tr/bayi-olun

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