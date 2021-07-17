Şans Postası Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı

Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı

Şans Postası

Türkiye'nin 81 ilinde bayilik fırsatı

Milli Piyango Şans Oyunları bayisi olmak isteyenler için kolay başvuru imkanı

17 Temmuz 2021, Cumartesi 15:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mevcut tüzel kişilikli işyeri olanlar ve gerçek kişilere ait işletmelerin yanı sıra gezici bayi olmak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango oyunları bayisi olmak için başvuru yapabiliyor. Milli Piyango biletleri, tüm sayısal oyunlar ve Kazı Kazan kartlarını satma hakkı kazanan bayiler, ilginin günden güne arttığı oyunlara aracılık ederek düzenli gelir elde ediyor.

Kolay başvuru için: www.sisalsans.com/tr/bayi-olun

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burçların şans ve para durumu: 3-9 Temmuz haftası! Filiz Özkol yazdı