Türkiye'nin 81 ilinde cazip iş fırsatı! Bayi olmak çok kolay
Mevcut esnafların yanı sıra yeni bir iş sahibi olmak isteyenler için Milli Piyango Şans Oyunları bayisi olmak çok kolay. Artık internetten başvuru yapıp bayi olarak düzenli gelir elde edebilirsiniz.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 15:05 Son Güncelleme:
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Mevcut tüzel kişilikli işyeri olanlar ve gerçek kişilere ait işletmelerin yanı sıra gezici bayi olmak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango oyunları bayisi olmak için başvuru yapabiliyor. Milli Piyango biletleri, tüm sayısal oyunlar ve Kazı Kazan kartlarını satma hakkı kazanan bayiler, ilginin günden güne arttığı oyunlara aracılık ederek düzenli gelir elde ediyor.
Kolay başvuru için: www.sisalsans.com/tr/bayi-olun