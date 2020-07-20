Türkiye’nin AAHCI’ye üye olan ilk üniversitesi Bezmialem

Bezmialem Vakıf Üniversitesi sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında küresel çapta planlama yaparak akademik çalışmalar gerçekleştirilmesine öncülük eden ABD merkezli Uluslararası Akademik Sağlık Merkezleri Birliği’ne (AAHCI) üye oldu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, AAHCI’ın değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak, birliğin üyelik kriterlerini karşıladı ve sağlık alanında bilimsel çalışmaların ve eğitim metotlarının gelişmesine liderlik eden oluşuma Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek üniversite oldu.

Akademik Sağlık Birliği Merkezi hem bire bir hem de çevrimiçi platformlarda alanında uzman kişileri bir araya getirerek uluslararası iş birlikleri ve girişimlerin hayata geçirilmesine olanak tanıyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi de sağlık alanındaki uzmanlığıyla AAHCI’nın dünya çapında sağlığı ve refahı artırma misyonuna katkı sağlayarak birlik içinde aktif rol oynayacak.



