Siyaset Türkiye’nin Afganistan kararı ne olacak? Taktik belli oluyor…

Türkiye’nin Afganistan kararı ne olacak? Taktik belli oluyor…

Siyaset

Türkiye’nin Afganistan kararı ne olacak? Taktik belli oluyor…

ABD ve NATO müttefiki ülkelerin Afganistan’dan çekilme süreci tamamlanmadan Taliban’ın Kâbil’in kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte, bu ülkede görev yapan Türk askerleri ve Türkiye’nin Afganistan’da izleyeceği politikanın ne olacağı tartışma konusu oldu.

20 Ağustos 2021, Cuma 08:01 Son Güncelleme:
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AK Parti kulislerinde, Taliban’ın yeni dönem söylem ve uygulamaları üzerinden bir süre bekle-gör politikası izleneceği görüşü dillendiriliyor. Türkiye’nin Taliban konusunda tek başına adım atmayacağı, uluslararası camia ile birlikte hareket edeceği belirtiliyor. AK Partili yetkililer, Türkiye’nin ABD, Rusya, Çin, Almanya gibi pek çok ülkeyle halihazırda görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bundan sonraki süreçte verilecek mesajlar konusunda da, “uluslararası” kararlar alınacağına işaret ediyor.

TERÖR LİSTESİ

Milliyet’in haberine göre; AK Parti kaynakları, yeni yönetimin tanınması konusunda ise, öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1267 sayılı kararıyla ilan ettiği uluslararası terör örgütü listesinden Taliban’ı çıkarmasının bekleneceğini ifade ediyor. Afganistan’da NATO misyonunun uzatılması ya da Amerikan askerinin Afganistan’a yeniden dönüşü gibi bir ihtimalin seçenekler arasında yer almadığını değerlendiren AK Partili yetkililer, son olarak geçtiğimiz günlerde ABD’nin askerlerinin güvenli tahliyesi için ülkeye 6 bin ilave güvenlik gücü gönderdiğine işaret ediyor.

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